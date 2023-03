Reportan presunta privación ilegal de la libertad de un hombre en Los Cabos

El colectivo “Búsquedas San José del Cabo” recientemente activó la cédula de búsqueda para la localización del joven Luis Uriel Rivas Gálvez, de 28 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el sábado 11 de marzo en curso en el municipio de Los Cabos.

De acuerdo con lo informado por dicha agrupación, el joven fue privado de su libertad en la colonia Pablo L. Martínez de esta cabecera municipal, testigos señalaron que se lo llevaron a bordo de un vehículo color azul este fin de semana y hasta el momento se desconoce su paradero.

Las características del joven son las siguientes: estatura aproximada de 1.75 metros, tez clara, ojos de color café y cejas pobladas, el día de su desaparición vestía una playera negra con el logotipo “Badfish”, short color beige, calcetas negras y sandalias.

Del mismo modo, se tiene conocimiento que el joven cuenta con múltiples tatuajes: en la zona del bíceps, un “frankenstein”, en un codo un trébol, en el pulgar de la mano derecha un diamante, en la muñeca derecha la palabra “inhale” y en la izquierda la palabra “exhale”, la frase “Queen of my life and my soul” en el antebrazo izquierdo y en los nudillos de la mano derecha la palabra “vida”.

Conforme con lo señalado en la publicación en redes sociales por el colectivo “Búsquedas San José del Cabo”, los familiares del joven Luis Uriel Rivas Gálvez interpusieron una denuncia por su desaparición a las autoridades correspondientes, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía en caso de tener información que contribuya a la localización del joven, pueden comunicarse a la página de Facebook del colectivo o realizar un mensaje o llamada anónima al número 624 122 7715.