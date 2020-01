Privado el derecho humano de la movilidad a personas con discapacidad, advierte Rubén Ocampo Licea

Cabo San Lucas.- Rubén Ocampo Licea, presidente de la Asociación Civil Dar de Gracia , dijo que desafortunadamente en Los Cabos hay una mala movilidad y que no es privativa de ninguna administración de gobierno en especial debido a que la problemática siempre ha estado presente y en el que muchos menores con alguna discapacidad no pueden llegar a sus terapias debido a que no hay un trasporte publico especial que brinde el servicio por parte de los colectivos y urbanos, afectando con esto el proceso de rehabilitación de los pequeños que atiende la organización civil.

Destacó que en Los Cabos como en todo México, la discapacidad va de la mano con la pobreza y es que la mayoría de estas personas no cuentan con un vehículo para desplazarse, por lo que sería interesante que esto se corrigiera desde una perspectiva enfocada en mejorar la calidad de vida de los niños que requieren sus terapias y que no deben dejarlas de lado, sin embargo la falta de una adecuada movilidad los limita, por lo que se requieren de unidades especiales del transporte público.