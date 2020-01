Privado el derecho humano de movilidad a personas con discapacidad: Rubén Ocampo Licea

Cabo San Lucas.- Rubén Ocampo Licea, presidente de la Asociación Civil Dar de Gracia, dijo que desafortunadamente en Los Cabos hay una mala movilidad y no es privativa de ninguna administración de gobierno en especial, debido a que la problemática siempre ha estado presente y por ello muchos menores con alguna discapacidad no pueden llegar a sus terapias debido a que no hay un trasporte público especial que brinde el servicio por parte de los colectivos y urbanos, afectando con esto el proceso de rehabilitación de los pequeños que atiende la organización civil.

“El tema de movilidad es nula ya que imposibilita a los niños a continuar con sus terapias esto en cualquiera de los lugares, ya sea para el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón o en la nuestra, situación que se ha convertido en un problema que debe corregirse, debido a que nos damos cuenta de que les afecta completamente en un proyecto de vida a futuro”.

Destacó que en Los Cabos como en todo México, la discapacidad va de la mano con la pobreza y es que la mayoría de estas personas no cuentan con un vehículo para desplazarse, por lo que sería interesante que esto se corrigiera desde una perspectiva enfocada en mejorar la calidad de vida de los niños que requieren sus terapias y que no deben dejarlas de lado, sin embargo la falta de una adecuada movilidad los limita, por lo que se requieren de unidades especiales del transporte público.

“Hay un ausentismo derivado de la movilidad y es que transportistas no levantan a las personas con discapacidad, en nuestro caso hay papás que gentilmente avisan cuando no llegan a la terapia, incluso mandan una foto diciendo estar esperando los transportes sin embargo éstos no los recogen”.

Concluyó diciendo que es una pena que autoridades no hayan tenido esa visión, la discapacidad siempre ha sido un problema en todo México y se ha visto como la niñez es víctima de un acto inhumano y completamente privativo de todo derecho humano.