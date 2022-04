Problemas en Cetmar son a nivel nacional y no solo en Los Cabos

Tras las denuncias expuestas en este espacio informativo por parte de docentes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 39, el director de la institución, Jesús Manuel Gómez Gómez dio una respuesta e indicó que la problemática de adeudo de pagos es a nivel nacional.

“Es una problemática a nivel nacional que se anda viendo por parte de dirección general. Los pagos pendientes que hay no han salido en algunos nombramientos, son atrasados, que no me tocaron a mí en mi cargo; pero la gestión pasada quedaron esos adeudos”, comentó Jesús Manuel Gómez, director de Cetmar.

Derivado de que el plantel educativo del CETMAR 39 es muy pequeño, no se cuenta con el apoyo suficiente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al no tener instalaciones propias deben de usar una infraestructura prestada perteneciente al CONALEP, el mismo director pide apoyo a las autoridades correspondientes para contar con un plantel propio y así incrementar la matrícula estudiantil.

“El apoyo por parte también de las autoridades para una instalación propia. Nosotros no tenemos una instalación. Estamos aquí en un plantel prestado, un plantel del Conalep, entonces sí nos gustaría que tuviéramos instalaciones propias, ya es un plantel que está trabajando desde hace 5 años.

Hemos llegado a una matrícula de más 500 alumnos, no podemos llegar a más, hemos rechazado alumnado porque no tenemos aulas, contamos nada más ahora con 6 para atender 16 grupos y mientras no se tenga un plantel, una infraestructura, no podemos crecer y no podemos dar la atención que se merecen los jóvenes”, explicó Jesús Manuel.