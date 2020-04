Procederán al cierre de locales que vendan productos no esenciales: Protección Civil

Los Cabos. – Desde este lunes se realizan recorridos por cada uno de los establecimientos comerciales de Los Cabos, donde se inspeccionará si se cumple o no con las medidas sanitarias que ha decretado la Secretaría de Salud, o bien, si son productos prioritarios los que se encuentran a la venta; esto con la finalidad de evitar la aglomeración de personas durante la actual pandemia por Covid-19, así lo dio a conocer el director municipal de Protección Civil, Erick Santillán Castillo.

El servidor público continuó su participación aseverando que, en coordinación con la Dirección Municipal de Inspección Fiscal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y Semar, de manera permanente se realizarán recorridos por cada uno de los negocios del destino, buscando verificar si dentro del lugar se realiza la venta de productos prioritarios o esenciales; en ese sentido, destacó que de no ser esenciales se les dará la indicación de cerrar el lugar.

Detalló que dentro de los negocios no esenciales se encuentran las papelerías, tiendas de ropa, zapaterías, paleterías, tiendas de deporte, locales de venta de celulares, estéticas, spa, car wash, imprentas, locales de venta de fierros y láminas, tiendas de venta de telas, así como expendios de cerveza, vinos y licores; es importante resaltar que en caso de no acatar las indicaciones de las autoridades, los empresarios podrían ser acreedores a multas y sanciones.

Dentro de los locales que podrán permanecer abiertos, se encuentran: tiendas de abarrotes, minisúper, tiendas de conveniencia, casas de empeño, bancos, talleres, refaccionarias, ferreterías, veterinarias, lavanderías, difusoras de radio, televisoras, centros de atención a clientes de compañías telefónicas, cementeras y el transporte público, siempre y cuando acaten las medidas de sanidad.

Para finalizar, Erick Santillán Castillo invitó a cada uno de los empresarios que realizan la venta de productos prioritarios, a tomar las medidas necesarias de prevención, como realizar el ejercicio de sana distancia -1.5 metros-, la constante colocación de gel antibacterial y evitar un gran número de personas dentro de los locales.