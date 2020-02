Proceso desgastante para padres de familia periodo de preinscripciones en nivel Básico

San José del Cabo.- Luego de realizar un recorrido por algunos planteles educativos con motivo de las preinscripciones del nivel Básico, en el Jardín de Niños Maura Sández Ruiz en la colonia Vista Hermosa, el ciudadano Roberto Juárez Juárez compartió a este medio que es la primera vez que le toca involucrarse en el tema de las preinscripciones, tema que catalogó como difícil y desgastante, esto derivado de la falta de planteles que adolece el municipio cabeño.

“Se me hace un poco difícil todo este proceso, porque por ejemplo tenemos un poco más de 3 semanas viniendo a pasar una lista y nos quedamos toda la noche para hacer fila, más que nada para tener un cupo, para que mi hija puede entrar al kínder, sin duda es un proceso un poco difícil y desgastante, y ni modo, es una decisión que se toma entre los padres de familia para tener un cupo para sus niños. En esta lista, al principio eran como unos 40 ó 50 padres de familia y después se fue incrementando a 90”.

Comentó que afortunadamente sí se les respetó la lista que estuvieron organizando entre los propios padres de familia.

Por su parte, Elia Enríquez Antonio, madre de familia esperando el turno para la ficha de su hija en la Secundaria Técnica #25 en la colonia Vista Hermosa, compartió la experiencia que ha estado viviendo con este periodo de preinscripciones:

“Es la primera vez que tengo que venir a cuidar lugar, yo no sabía que era de esta manera donde uno tiene que estar haciendo fila y cuidando el lugar, y sobre todo porque ha habido personas que se han quedado una semana antes, ya que yo lo ví en el jardín y nunca me imaginé que me iba a tocar en esta ocasión a mí, mi sorpresa es, como no he podido venirme a quedar porque tengo que ir al trabajo, una persona vino en la mañana y nos apuntó y toda la cosa y llego del trabajo y recibo la noticia de que salió la Directora y dijo que la lista no se va a respetar, y es necesario estarse formando y cada quien esté cuidando su lugar, porque hubo problemas y conflictos con las personas que llegaron a las 3 de la mañana, y por tal motivo tomó la Directora la decisión que ni la lista de hace 15 días, ni de ayer ni de hoy serán válidas, y pues órdenes son órdenes y finalmente todos venimos buscando un lugar para nuestros hijos”.

Destacó que desgraciadamente a veces los mismos padres de familia complican el proceso de las preinscripciones al querer burocratizar el proceso. Además dijo, le tocó venir a este plantel derivado a que le asignaron esta zona, a pesar de vivir en La Ballena, lo cual indicó, le queda bastante retirado.

“Yo considero que los propios padres de familia hacen más pesado todo este proceso de preinscripciones por querer también asegurar un mejor lugar para sus hijos, sobre todo en el turno de la mañana. Además considero que hacen falta muchas más escuelas para evitar todo este alboroto, ya que hay muchos que vienen aquí a dormir mientras que a otros padres de familia se nos dificulta porque trabajamos y no podemos estar faltando tanto al trabajo, porque tienes que llevar el sustento a tu hogar”.

De igual forma, en la Secundaria Técnica #34 de la colonia Santa Rosa, estos primeros 3 días serán para llevar a cabo las preinscripciones de los alumnos que tengan hermanos, por lo que los padres de familia se están organizando de manera independiente.