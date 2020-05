“Proceso para adquisición de reserva territorial se frenó por contingencia del Covid-19” Erasmo Castañeda

San José del Cabo.- Erasmo Castañeda, director de Asentamientos Humanos del XIII Ayuntamiento de Los Cabos indicó que posiblemente el 15 de mayo ya se integren a las oficinas, además destacó que el proceso para la adquisición de reserva territorial se vio pausado ahora con la contingencia sanitaria por el Covid-19, mismo programa que dijo, traería una gran solución ante la gran problemática que existe con las invasiones.

“Nosotros desde que iniciamos las tareas del Ayuntamiento, hicimos un diagnóstico de las necesidades y las zonas de invasión, le dijimos a la Alcaldesa que existía una gran necesidad de adquirir reserva territorial. Tengo entendido que ella ha estado revisando la posibilidad de adquirir reserva territorial, pero la pandemia del coronavirus y con ello el cierre de oficinas vino a detener todo. Nosotros en nuestro caso no estamos cobrando, además el único predio que le debe al Ayuntamiento es el de la Leonardo Gastélum, la gente periódicamente va a hacer sus pagos, pero ahorita no se está requiriendo de pago a nadie porque está cerrada la oficina”.

En el caso de las nuevas invasiones, dijo, han detectado una en el predio Ejidal mejor conocido como La Ballena, rumbo al Aeropuerto, los lotes no corresponden al Municipio.

“He visto yo que la gente sigue quemando y desmontando, pero no son propiedades del Ayuntamiento; el Ayuntamiento no tiene reserva que le invadan, son pequeñas propiedades las que tiene en algunos desarrollos, son pequeñas aportaciones, el 10% que le corresponde al Ayuntamiento, pero no tiene áreas grandes en donde se estén presentando invasiones por parte de los colonos o de la gente que efectivamente se ha quedado sin empleo. Hay mucha gente que pagaba renta y dejó de laborar y los que tenían actividades propias se encuentran en una situación difícil; afortunadamente, en el caso de la Presidencia Municipal se ha estado haciendo un gran esfuerzo por poder llevar ayuda a las familias más necesitadas”.

Señaló el Director de Asentamientos Humanos en Los Cabos, que las invasiones que tienen bien detectadas son en la parte baja de Santa Anita, así como a lo largo de la carretera de cuota.

“En Santa Anita no es mucha la gente que está invadiendo, donde sí es mucha es a lo largo de la carretera de cuota, se observa que permanentemente está llegando gente. No hay reserva territorial pero el plan para adquirirla sí está, pero no se ha activado por el tema de la contingencia sanitaria”.