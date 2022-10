El ‘profe Chema’ presenta su primer informe de actividades legislativas

La noche de este viernes, el diputado José María Avilés Castro presentó su primer informe de actividades legislativas, destacó algunas de sus labores de gestión, apoyos ciudadanos y conciliación de temas políticos.

El representante del IV Distrito hizo alusión a los desacuerdos que caracterizaron a la legislatura anterior y enfatizó que hasta el momento ha prevalecido el respeto entre sus compañeros aún en las discrepancias política e ideológicas; esto lo mencionó ya que también fungió como presidente de la Junta de Gobierno y Conciliación Política.

Como parte del trabajo legislativo, destacó el apoyo que dio a la iniciativa y aprobación de la despenalización del aborto, la reforma laboral, eliminación de los bonos a diputados, y demás leyes en temas de salud, desarrollo social y justicia laboral.

Aprovechó para anunciar que la próxima semana, la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside, hará una solicitud al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para expropiar el terreno donde se encontraba la primaria 18 de marzo, y que en la administración estatal anterior fue convertido en estacionamiento.

Respecto a los apoyos ciudadanos, informó que logró 1,147 gestiones para traslados médicos, pagos de servicios de salud, compra de aparatos ortopédicos, terapias de rehabilitación; así como becas estudiantiles, adquisición de equipos de cómputo e informática y gastos para asistir a certámenes educativos, por mencionar algunos.

“Ustedes poco me van a ver en una foto entregando algún apoyo, a veces de manera circunstancial, o prácticamente porque me obligan los compañeros, pero hay un dicho que dice ‘Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha’, y cuando me han criticado que esto tiene una rentabilidad política yo les digo que nunca he estado en los cargos para pensar en tener otro”, pronunció.