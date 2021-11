Profeco no permitirá abusos durante el Buen Fin; aplicará fuerte sanciones

Walter Alejandro Montaño Chávez, director de zona de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, dio a conocer que del 10 al 16 de noviembre, se llevará a cabo el Buen Fin, por lo que la instancia realizará exhaustivos operativos en los 5 municipios hasta las 9 de la noche, el objetivo evitar los abusos al consumidor, de lo contrario se aplicarán fuertes sanciones.

Detalló que atenderán las denuncias, vía telefónica, en línea o de manera presencial, además de tener personal en plazas comerciales mediante módulos de atención y de esta manera estar cerca de la gente, enfatizando que todo el personal de Profeco estará atento a los reportes.

Recalcó que la principal sugerencia a los consumidores, es que no compren de más, es decir no consuman lo que no necesitan.

“Se van a encontrar ofertas muy atractivas y bonitas, productos que tal vez no se ocupan y no les van a servir para nada, las personas deben priorizar las necesidades propias y las de sus hogares, así como la de sus familias”.

Así mismo exhortó a la población a no gastar más de lo que tienen y mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, que si bien es cierto estamos impulsando las compras en línea que verifiquen muy bien, cuánto es lo que van a terminar pagando con los intereses que va a generar, el uso de la tarjeta y cuál será el costo que van a pagar al final por utilizar tarjetas bancarias o créditos.

Recalcó que las personas deben ser cuidadosa a la hora de hacer las compras en línea, como verificar que los negocios tengan domicilio fiscal, además de corroborar que las empresas estén afiliadas al Buen Fin, mismos establecimientos que tuvieron que pasar estrictos filtros para ser partícipes del evento de ofertas y promociones.

En cuanto a los propietarios de los establecimientos, el funcionario federal exhortó a evitar las malas prácticas y abusos, así como el tratar de sorprender a los consumidores, ya que las sanciones por parte de Profeco son muy altas.