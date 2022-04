Profeco no permitirá que se pasen de “rosca” en los precios

En una entrevista exclusiva para CPS Noticias, Omar Chico Mercado, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur dio a conocer que del 10 al 24 de abril llevarán a cabo un exhaustivo operativo en toda la media península, para verificar e inspeccionar que los negocios se apeguen a las normativas durante este periodo vacacional de Semana Santa y no se pasen de “rosca”.

“Estamos colocando tres módulos de atención ciudadana, uno en el aeropuerto de La Paz, otro en Los Cabos y uno más en la central camionera de la ciudad capital y que estarán dando atención a los ciudadanos tanto en dudas, quejas y denuncias que se pueden canalizar, así como la información que requieran”.

Refirió que la otra parte será efectuar jornadas de verificación enfocados en el tema de los precios para que los consumidores tengan muy claro lo que están pagando, así que en estas jornadas visitarán los diversos comercios y se asegurarán de que tengan sus preciadores a la vista.

“Incluso se atenderán denuncias en la misma calle debido a que la gente se nos acerca pidiendo asesoría, la idea es tener bien informada a la ciudadanía; venimos a revisar algunos comercios, el tema de los hospitales, hoteles, revisaremos los temas de comportamiento comercial precisamente”.

Concluyó diciendo que el resultado de estos operativos ha sido muy bueno, encontrando que algunos negocios no colocan sus precios a la vista del consumidor pero del operativo de Semana Santa y de Pascua no se ha realizado suspensión alguna, solo las que tienen que ver con el ámbito comercial, es decir, que no tienen exhibidos los costos de sus productos y servicios.