Profeco suspende 3 hospitales de CSL y continuarán con operativos

Autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, dieron a conocer que en los operativos realizados a hospitales y centros médicos del municipio sólo 3 fueron suspendidos por no acatar las disposiciones de ley, dejando en claro que continuarán con las verificaciones no sólo a estos negocios sino también a las ambulancias, en éstas últimas no se encontró anormalidad.

“Lo que se trata, es que todas estas instituciones y que en la actualidad, son de gran importancia y más ahora con esta cuarta ola, estén regularizadas, esa es la intención realmente, pero si quiero dejar en claro que Profeco sanciona las deficiencias e irregularidades a las normas del consumidor y que nada, tiene que ver con lo relacionado a la salud ni atención médica de las personas, por lo que no deben entrar en pánico”.

Indicó que estos operativos son derivado a una serie de denuncias recibidas por parte de la ciudadanía, además de que en las mesas de seguridad en el que participan las 3 instancias de gobierno, se ha abordado el tema de los altos costos a los servicios médicos y hospitalarios en la entidad, sobre todo en Los Cabos.

“El operativo duró 2 días y hasta el momento, se han acercado los 3 hospitales suspendidos con la intención de regularizarse, están en una muy buena disposición, por lo que no hay que desacreditar a los hospitales, sus deficiencias no son debido a faltas graves o a malas acciones que comprometan la salud de una persona, esas verificaciones le corresponden a las instancias de Salud”.

Concluyó diciendo que continuarán con estos operativos de verificación a hospitales y centros médicos del municipio de Los Cabos y demás poblaciones de la entidad, invitó al consumidor a denunciar cualquier abuso para poder llevar a cabo las diligencias de manera breve.