Abren convocatoria para programa anticorrupción ciudadana en BCS

La tarde del viernes, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (SESEA), el Comité de Participación Ciudadana dio a conocer el lanzamiento de la convocatoria para integrar la Red Ciudadana Anticorrupción de BCS.

Esta red tiene como objetivo principal vincular eficaz y transversalmente a los sectores que integran y representan a la sociedad civil del estado. El Comité comentó que la finalidad de esta nueva estrategia es darle voz a los ciudadanos para que puedan llevar a cabo sus denuncias.

La Red Ciudadana Anticorrupción es una plataforma inclusiva para cualquier generación. El presidente del comité señaló que la convocatoria contará con un candado de seguridad para controlar el acceso y evitar la manipulación de la información.

“Se ha lanzado un registro donde se podrá permitir el ingreso a cualquier ciudadano, incluyendo académicos, miembros de colegios, profesionistas, estudiantes, es decir, los ciudadanos y tiene una característica fundamental, que no se permitirá el registro para aquellas organizaciones partidarias, es decir, no habrá ninguna vinculación político ideológica en la participación ciudadana, esto es como un candado de protección para que no haya ninguna tendencia que intente manipular la participación ciudadana”.