El 16% de alumnos de cada plantel acuden al programa de regularización

José Enrique Olachea, jefe de los Servicios Regionales en Los Cabos manifestó que implementar el programa de regularización tras la suspensión del ciclo escolar ha sido un éxito, pues ha permitido que los docentes se centren en las necesidades de los alumnos, lo que permitirá que el rezago derivado de la pandemia disminuya un poco.

José Enrique Olachea destacó que a la regularización acuden por salón máximo 12 alumnos, es decir, cerca del 16% por plantel, lo que demuestra que la regularización era más que necesaria tras dos años de pandemia.

“No es lo mismo dar la clase presencial que las clases virtuales, podemos observar que algunas escuelas que están en colonias marginadas pues no cuentan con el internet, no cuentan con alguna computadora, y así, no necesariamente es de que sea por falta de regularización, si no que también la falta de recursos”, manifestó.