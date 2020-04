Prohíben a pescadores de Los Frailes trabajar en la zona y pescadores de La Ribera sin permisos aprovechan la situación

San José del Cabo.- Mario Leal, secretario de la Federación de Sociedades Cooperativas y Uniones del Sur de Los Cabos reveló a CPS Noticias que le han estado llegando llamadas de los pescadores que trabajan en Los Frailes ya que el Delegado de La Ribera les comunicó que no podían seguir trabajando en la pesca derivado de la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, sin embargo, dijo, los pescadores de La Ribera han aprovechado esta situación para hacer de las suyas a pesar de no contar con los permisos correspondientes.

“A ellos los corrieron de la playa de Los Frailes, les dijeron que se salieran, en donde ellos tienen más de 70 años ahí, tienen sus cabañitas, sus casitas donde tienen a sus familias, pero les dijeron que se fueran, por lo que la inconformidad de estos pescadores es que otro grupo de pescadores de aquí de La Ribera, que no cuentan con permisos y que trabajan con artes de pesca que no están permitidas, a ellos no les llamaron la atención, no los corrieron, ellos siguen trabajando en Los Frailes, y ellos que tienen más de 70 años ahí los corrieron, les dijeron que si no se salían en determinado tiempo, los iba a sacar la autoridad, por lo que argumentan que Los Frailes pertenece a la delegación de Miraflores y llegó el Delegado de La Ribera y dijeron que están de acuerdo en la cuestión de cuidar la salud, pero dijeron, esas son sus áreas de trabajo”.

Destacó que en ese entonces habló con el Delegado quien argumentó que no pueden continuar en dicha playa, por lo que dijo, los pescadores buscan que sean justos con todos, ya que los pescadores de La Ribera continúan trabajando en donde a los pescadores de Los Frailes se les prohibió.

“Dice el Delegado que no pueden estar ahí, que pueden trabajar, pueden votar las pangas y varar, pero deben desalojar la playa, pero la residencia de ellos está en Agua Amarga, algunos en La Ventana, otros en El Cardonal y Boca del Álamo, por lo que para ir y venir a diario hasta allá son más de 100 kilómetros de distancia, por lo que se les pone muy difícil porque no hay descanso, hay veces que trabajan toda la noche, no les da ni en la cuestión de los gastos de gasolina, por lo que ellos quieren ver una solución porque quieren trabajar, además, si ellos no pueden estar tampoco deberían permitir que los otros hagan de las suyas, y más porque se encuentran tirando artes de pesca que no están permitidas”.

Desde luego, aclaró, los pescadores que fueron desalojados de Los Frailes hicieron caso y se retiraron, sin embargo a los pescadores de La Ribera les han permitido trabajar a pesar de que ellos no cuentan con permisos.

“Los de La Ribera no tienen permisos para trabajar y aparte están trabajando con artes prohibidas y metiéndose al Parque Nacional Cabo Pulmo, por lo que están solicitando una respuesta por parte del Delegado de ¿Porqué a ellos si los dejaron que vararan y desvararan y se quedaran ahí en la playa y a ellos no?. Es la pregunta que ellos hacen, ‘’yo ya le pregunté al Delegado y dijo que la disposición era para todos pero hasta el momento vemos que los de La Ribera se quedaron allá e incluso tienen echadas trampas alrededor de unas 60 cerca de Los Frailes y aparte en la noche se meten a trabajar al Parque Nacional de Cabo Pulmo sin ningún permiso, misma situación que Los pescadores que sí tenemos permiso lo estamos viendo con malos ojos ya que nosotros sí respetamos el Parque así como las artes de pesca no permitidas”.

Por igual forma solicitan que les den permiso de retirar sus artes de pesca que se quedaron en el mar, ya que destacaron que si no los van a dejar trabajar de momento, cuando menos los dejen ir a sacar sus artes de pesca que son equipos que les van a servir para el año que viene, ya que dijo el día último de este mes se cierra la veda del tiburón, por lo que ya no van a poder trabajar al perder la temporada.

“Cuando fue el Delegado de La Ribera a decirle a estas personas que desalojaran el área de la playa, les dieron un plazo para que salieran de tantas horas, y ellos tienen las artes de pesca en el mar y allá las dejaron, por lo que ellos están pidiendo que si no los van a dejar trabajar ahorita, cuando menos que los dejen ir a sacar sus artes de pesca que tienen, porque son equipos que les van a servir para el año que viene, ya que para el día último de este mes se cierra la veda del tiburón, realmente ya perdieron la temporada”.Recalcó que los pescadores que hicieron caso omiso a las recomendaciones emitidas por las autoridades deben ser sancionados o les deben de llamar la atención, o en su caso, dijo, que permitan a los demás pescadores que sí tienen permiso que se incorporen a trabajar, ya que realmente ellos siempre han tenido sus casitas cerca del mar.“Ellos, si los dejan volver a trabajar, se comprometen a seguir laborando y no llevarse ni a los niños ni a las mujeres, solamente los puros hombres, porque ellos tienen allá sus familias, pero ellos lo que realmente quieren es trabajar, o analizar una verdadera solución pareja para todos, o que el Gobierno tome cartas en el asunto y cuando menos se les mande un apoyo porque, de qué otra manera van a sostener a sus familias si les pararon totalmente la pesca”.