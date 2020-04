Prohiben la velación en funerarias y domicilios particulares en La Paz

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.- En función de las medidas preventivas emitidas por las autoridades del sector Salud y derivado de que las familias de los fallecidos hicieran caso omiso de las recomendaciones, se determinó cerrar las salas de velación con la finalidad de eliminar posibles contagios, de modo que no se permitirá la velación de las personas fallecidas, ni en salas ni en domicilios, así lo declaró María del Carmen Benítez, directora general de Panteones Municipales en La Paz.

“Se determinó cerrar las salas de velación. Dos días estuvieron velando, y restringiendo la entrada a las personas, como no respetaron se cerraron las velaciones porque la gente no respetó y se tomó la determinación de cerrarlos. Estamos pidiendo que no se velen, nada de velaciones ni en casas particulares y que la inhumación sea directa”, sentenció.