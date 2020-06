Prohíben venta de comida en obras durante contingencia por Covid-19

La Paz.- Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 está prohibida la venta de alimentos dentro de las obras de construcción, es decir, los trabajadores deberán llevar su comida preparada desde casa.

La constructora que no se apegue a los protocolos que emitió la autoridad, podrían suspender la obra, advirtió la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en BCS, Blanca Pulido Medrano.

En se sentido, pidió a las empresas que revisen bien el protocolo de actuación en obras públicas y privadas: “deben revisar el protocolo, ahí se especifica que los trabajadores deberán llevar sus alimentos desde su casa porque no vamos a permitir que dentro de las obras existan vendedores de alimentos donde las condiciones no sabemos cómo están. Algunas obras ya se reactivaron por parte de las constructoras pero vimos algunos detalles que si no los ajustamos vamos a tener alguna situación de riesgo”, dijo.

La funcionaria estatal, instó a los empresarios a revisar los protocolos y en la medida que lo apliquen tal como está publicado se tendrán resultados favorables, de lo contrario se podría salir de control.

Las empresas que no han hecho la autoevaluación deben llevarla a cabo, los invitamos a que se inscriban a los cursos porque sin ese curso de capacitación para covid-19 por parte de la Dirección de Servicios de Salud tampoco tendrán esa autorización, evitense que suspendamos alguna obra por incumplimiento de estos protocolos.

Explicó que los protocolos son herramientas de sanidad para las empresas con la finalidad de que cuiden a sus trabajadores y puedan minimizar los riesgos a los que están expuestos en los centros de trabajo y con ello evitar se genere un brote de coronavirus.

