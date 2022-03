Sin freno proliferación de “coyotes” en Marina de CSL

Visitantes de la Marina de Cabo San Lucas, han denunciado a este medio informativo la proliferación de “coyotes” prestadores de servicios sin permiso que se dedican a estafar y poner en riesgo a quienes acuden al lugar, incluso se colocan frente a los módulos para confundir al posible cliente de que tienen un lugar fijo, ambiente de incertidumbre y alto riesgo que debe atenderse de manera urgente por diversas autoridades de gobierno, la dársena ya parece El Médano entre tanto negocio irregular.

Este medio informativo al hacer un recorrido por la zona de la Marina, cerca de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, se observó una serie de módulos de diversas actividades recreativas en el que personal regulado por la autoridad, ofrecían los servicios de turismo náutico a turistas y nacionales.

Así mismo hay otras personas que deambulando por los andadores de la darse con una carpeta de imágenes de los diferentes servicios náuticos en mano y que ofrecen de manera abierta e insistente dicha experiencias, entregando recibos sin el membrete del negocio y sin el Registro Federal de Contribuyente que los acredite como un negocio formal o serio.

Uno de los tantos prestadores de servicios náuticos que se instalan de manera ambulante, mejor conocidos como “coyotes” dijo que ofrecía recorridos a las ballenas o al Arco de Cabo San Lucas, no tenía un lugar fijo, ni módulo de atención, por lo que prefería hacer el cierre de la reservación en el momento entregando una simple nota de remisión sin membrete, domicilio o RFC, al ver que no lograba enganchar al cliente de manera insistente le pedía no sé fuera.

“Tenemos salida cada hora, también tengo un paquete de 600 pesos, incluye 2 horas de avistamiento de ballenas, además el recorrido a El Arco, a la ventana del Pacífico, la cueva de los piratas, la playa de Pelícano, de hecho hasta el final del recorrido ustedes pueden elegir si quieren ir en la playa del Amor un rato, el tiempo que ustedes gusten, el último horario es a las 4:30 pueden abordar el tour y quedarse desde ahorita, si se quieren regresar antes, también podemos ir antes, de donde nos visita su familia, deje le hago la reservación y regresa más tarde, nosotros le asignamos a donde pasa a tomar la lancha, no vaya a hablar con nadie más”.

Por su parte el titular de la Administración Portuaria Integral (API) de Cabo San Lucas, George Méndez Anderson exhortó a los turistas y quienes buscan un recorrido en el Arco o ver a las ballenas en la bahía, lo hagan en los módulos u oficinas dedicadas a estos servicios.

Insistió al decir que los prestadores de servicios de la Marina deberán portar una credencial otorgada por la Administración Portuaria Integral para evitar los engaños o estafas, mientras que personal de seguridad redoblará esfuerzos en este tema.