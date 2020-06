Promueven la aplicación permanente de medidas preventivas por Covid-19

La Paz.- Ante el restablecimiento de actividades esenciales como es la construcción, minería y establecimientos de servicios complementarios, la Jurisdicción Sanitaria 01 Comondú-Loreto, fortalece su trabajo de sensibilización ciudadana, sobre la importancia de seguir aplicando medidas de higiene y sana distancia para reducir riesgos por contagio de Covid-19.

Personal de promoción de la salud dialoga con usuarios que acuden a los centros de salud, para reiterarles que no deben asumir el retorno de todas las actividades y seguir procurando el resguardo domiciliario si no desempeñan una trabajo esencial; así como efectuar un lavado constante de manos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, mantener una sana distancia entre las personas de como mínimo metro y medio, expresó el jefe de esa Jurisdicción Sanitaria, Alejandro Félix Álvarez.

“Durante los acercamientos con la comunidad se les reitera que en este periodo de contingencia, se debe acudir a consulta médica cuando se tenga una afección significativa o necesiten resurtir su receta, así como la importancia de no auto medicarse, ya que el uso incorrecto de fármacos favorece la resistencia antimicrobiana y con esto se propician formas más graves de las enfermedades”, agregó.

El funcionario indicó que se informa a las personas que durante la emergencia sanitaria por Covid -19, es necesario tener un control de higiene sobre los objetos y superficies con que interactuamos cotidianamente, como son aparatos electrónicos, teléfonos, celulares, perillas, sillas, entre otros, a fin de evitar la transmisión de la enfermedad, por lo cual se recomienda utilizar un paño limpio, atomizador con solución de agua y cloro para desinfectar adecuadamente, ya que dependiendo de la superficie, el virus puede sobrevivir por horas y días.

Asimismo, estas pláticas brindan la oportunidad de hacer el llamado a la ciudadanía para implementar la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira” en las viviendas, para eliminar criaderos artificiales del mosco transmisor del dengue y con esto reducir riesgos para el bienestar de las familias, ya que nos encontramos en inicio de temporada de lluvias”, puntualizó.