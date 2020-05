Propone Canaco una línea de denuncias para empresas que incumplan protocolos de sanidad

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.-Considera Canaco La Paz la activación de una línea 800 para denunciar a las empresas que no cumplan con protocolos de salud en atención al Covid-19.

Alonso Gutiérrez Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz (Canaco- Servytur La Paz) consideró importante poder activar una línea de denuncias, toda vez que se reinicien las actividades en BCS, para que así se constate que las empresas cumplan con los protocolos de salud, de no ser así se denuncia y se proceda con ellas.

“Yo pienso que debe de haber un número 800 en el cual todo mundo estemos denunciando a la empresa que no esté cumpliendo. Todos debemos ser vigilantes de que los protocolos de salud se estén cumpliendo y no se siga desarrollando este virus”, expresó.

No obstante, Gutiérrez Martínez recordó que ante las circunstancias actuales el trabajo en conjunto entre Gobierno, empresarios y sociedad, será la clave para poder salir adelante.

Por ello y del mismo modo insistió en la importancia de no bajar la guardia y seguir acatando el resguardo domiciliario, así como continuar con las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud (SSa).

“Tenemos que seguir en casa, tenemos que seguirnos resguardando, tenemos que seguir con los protocolos de salud personal, usar el cubrebocas, lavarnos nuestras manos con jabón antibacterial, usar gel antibacterial cada momento; hay que detener esa curva, eso es lo más importante, la salud”, finalizó.