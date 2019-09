Propone Dip. Ramiro Ruiz crear la Ley de Residuos Sólidos del Estado

El legislador se reúne con el Consejo Directivo de la Canaco La Paz

No se legislará para pausar la entrada en vigor de las reformas a la Ley del Medio Ambiente en materia de restricción de plásticos

Al reunirse con el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz, el Diputado Ramiro Ruiz Flores dio a conocer que en un plazo de 45 días a dos meses a partir de la fecha presentará en el Congreso del Estado para su trámite parlamentario iniciativa para crear en la entidad la Ley de Residuos Sólidos, ordenamiento jurídico que tiene como objetivo que las autoridades estatales y municipales en Baja California Sur cuentan con herramientas legales para el mejor procesamiento de los desechos de tipo sólido que se generan en miles de viviendas y comercios en los cinco municipios sudcalifornianos.

Con la presencia del presidente de la Canaco La Paz, Alonso Gutiérrez Martínez y su Consejo Directivo, el legislador perteneciente a la Fracción Juntos Haremos historia por Baja California Sur de la XV Legislatura, aseguró que no se pretenden modificar las reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico acerca de la restricción en el uso de los plásticos que entraron en vigor en agosto del presente año, sobre todo, en lo relacionado con las bolsas que se venían entregando en los comercios para el empaque de las mercancías.

Ruiz Flores dio a conocer que autoridades, estatales y municipales que tenían el mandato legal de hacer una profusa difusión e instrumentar políticas públicas sobre el particular, “estas no se realizaron por parte de los ayuntamientos de La Paz, Comondú y Mulegé y la administración estatal, por lo que muy amplios sectores de la sociedad desconocían los alcances de la medida”.

Puntualizó que en pleno respeto a las administraciones estatal y municipales que faltan de cumplir con parte del proceso que señalan las reformas, es necesario que “háganlo necesario para cumplir a la brevedad…”.

Reconoció el representante popular que dar mayor tiempo para la entrada en vigor de la medida, “sería una falta de respeto para los ayuntamientos de Los Cabos y Loreto que llevan un trabajo muy avanzado en estrecha coordinación con los sectores productivos de ambos municipios, lo que habla de la gran responsabilidad de estos dos gobiernos”, expresó Ramiro Ruiz.

Integrantes del Consejo Directivo respaldaron la propuesta de la iniciativa de nueva Ley de Residuos Sólidos, resaltando que es necesario que cuando se presente se lleve a las cámaras empresariales y a la sociedad en general, para al final del proceso parlamentario tener una normatividad en la materia con un gran respaldo social, “debemos participar todos, y en conjunto hacer la mejor Ley posible”, opinó el vicepresidente de Comercio, Luis Agustín Ruffo Velarde.

Los empresarios apuntaron que el hecho de tener una Ley en esa materia “no resuelve el problema de la noche a la mañana”, señalando que es a mediano y largo plazo cuando se empezarán a tener resultados para la sociedad sudcaliforniana, “pero todo está en empezar”, advirtiendo que so no se dota de recursos económicos a la Ley no tendrá los efectos que se buscan.

Diversos integrantes del Consejo Directivo de la Canaco La Paz señalaron que para la entrada en vigor de la restricción de las bolsas de plástico en los comercios no hubo la suficiente información a la sociedad, destacando que esta medida los consumidores la irán adoptando con el correr del tiempo.