Propone Diputada Mercedes Maciel que niños no lleven mochila a escuelas

La falta de valores es el fondo del problema de violencia e inseguridad en los estados y el país afirmó la presidenta de la comisión de las niñas, niños y adolescentes.

“La implementación de la operación mochila es solo una forma superficial de intentar subsanar errores que como sociedad ygobierno hemos dejado crecer”, afirmó la diputada Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la comisión de las niñas, niños y adolescentes en el congreso de Baja California Sur, quien propuso que los niños no lleven mochilas, como otra solución al problema de actos de actos de violencia en escuelas.

Tras el lamentable hecho ocurrido en la ciudad de Torreón, Coahuila como en otros ciudades, la legisladora representante del PT afirmó que además, dicha práctica vulnera su derecho a la intimidad y se pronunció en contra de la “operación mochila” como medida de solución ya que el fondo del problema es la falta de valores.

La legisladora sostuvo que la operación mochila no es la solución a los actos de violencia en escuelas, como que la portación de armas no tiene control en el país, tan es así que ocurrió el lamentable caso en Torreón, por lo que defendió su propuesta al considerar que no se debe obligar a los alumnos a llevar los útiles a las escuelas y dejarlos en las aulas.

Llamó también a los docentes y funcionarios a reforzar la atención de los alumnos.

El exhorto de Mercedes Maciel expone que el congreso del estado llame al Secretario de Educación del Estado para que realice los mecanismos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes no lleven mochilas a las escuelas por las razones que expuso, el tema fue turnado a la comisión de asuntos educativos para su dictaminación.