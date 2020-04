Proponen cárcel en Tabasco a quien agrega a personal médico

(Notimex).- Diputados locales presentaron una iniciativa de decreto para que en Tabasco se sancione con prisión de uno a cuatro años y con multas de 50 a 500 días de salario mínimo, a quien agreda a personal médico en tiempos de emergencia sanitaria.

A nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador, Gerald Washington Herrera Castellanos, puso a consideración del pleno las adiciones al Código Penal para endurecer los castigos a quien ataque a este sector.

Algunas personas, indicó, “por ignorancia, por malagradecidos, desprecio u otros motivos, discriminan al llamado ‘ejército blanco’ por considerarlo peligroso, llegando al grado de la agresión verbal o físicamente, arrojándoles objetos, cloro y otros líquidos a su persona o bien casa o autos”.

El coordinador parlamentario priista señaló que ese tipo de conductas puede ser constitutiva de algún delito como daños, golpes o lesiones, pero la penalidad que prevé puede ser baja, pues depende del perjuicio o tipo de lesión que cause, e incluso puede llegar a no ser punible si no provoca ninguno de esos resultados, quedando impune la afectación física y emocional a la víctima.

La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia del Congreso de Tabasco.