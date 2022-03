Diputados proponen donar 2.1 mdp a damnificados de Santiago

Diputados locales tienen la intención de hacer un donativo en efectivo para los damnificados del incendio registrado ayer en la comunidad de Santiago, esperando recaudar entre los 21 legisladores los 2.1 millones de pesos.

Juan Perez Cayetano, diputado del Distrito XVI, dijo que en el Congreso del Estado se planteó dar esta aportación económica directa por parte de todos los legisladores y en el que la mayoría están en la misma sintonía.

“La propuesta que se presentó es que cada diputado done 100 mil pesos, aunque aún no se ha dado la cifra correcta, además de que no sabemos si todos le van a entrar”.