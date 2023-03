Presentan punto de acuerdo para implementar el programa “Hoy no circula” en Los Cabos

Durante la Sesión Pública Ordinaria del Congreso de Baja California Sur, la diputada Lorena Marbella González Díaz del partido político Fuerza México, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo con la exposición de motivos en relación a una implementación del programa vehicular “Hoy no circula”, mismo que se ha aplicado en la Ciudad de México.

Conforme a lo expuesto por la diputada Marbella González, este proyecto buscará la reducción vehicular de un aproximado de 40 mil vehículos de manera semanal.



“El ‘Hoy no circula’ sacaría diariamente entre lunes y viernes, 40 mil vehículos y difícilmente habrá mucho más flujo al tránsito. Muchos de los problemas que anuncie anteriormente se resolverán. Los automotores que no circularán serían los particulares, no así los automotores del transporte público, puesto que quienes prestan el servicio público y privado de transportes de Los Cabos serían los principales aliados de esta eventual medida”.