Diputado propuso reconocer la violencia vicaria en BCS

El diputado local, Luis Armando Díaz, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para visibilizar la violencia vicaria y reconocerla dentro de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California Sur y queden establecidos en el Código Penal las sanciones para quienes realicen estos actos.

Se considera violencia vicaria cuando alguien utiliza a los hijos de una persona para causarle daño, y aunque se da en ambos sexos, el representante del Partido del Trabajo (PT) destacó que son más los casos de hombres que lastiman a las mujeres de esta manera.

“Donde existe violencia hacia la mujer tomando como rehenes a los hijos, puede ser a través de la sustracción o a través de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, inclusive cuando la pareja incumple con las obligaciones hacia sus hijos y lo toman para presionar, en este caso, a la mujer. Les dicen: Si me dejas no te voy a dar la pensión, si te vas esto, si no haces lo que yo quiero puede haber un tipo de consecuencia.”, explicó.

Luis Armando Díaz hizo énfasis en que la violencia vicaria ha sido rezagada y no suele ser identificada como agresión por no tratarse de algo físico o directo en contra de la mujer si no a través de otras personas.

La propuesta del legislador contempla agregar una fracción al artículo 4 de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado y un segundo párrafo al artículo 200 del Código Penal, reconociendo la violencia vicaria como una forma de agresión en contra de la mujer.

Agregó que esta medida es el primer paso para que el Estado lleve a cabo acciones de prevención, atención y sanciones más severas para atacar el tema y dejar de provocar dolor, culpa y remordimiento a las mujeres, concluyó.