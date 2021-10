Surge propuesta ciudadana para crear un andador turístico en CSL

Nativo de Los Cabos y con toda la experiencia de una vida productiva que le dan sus casi 86 años de vida, manifestó a este medio informativo que siempre ha visto por el bien de Los Cabos y buscado promover grandes obras para el beneficio de su comunidad.

Así que en la última visita del Presidente de la República hace unos meses, a como pudo y a salto de mata, lo abordó para cuestionarlo del proyecto que le había entregado en su mano, en una pasada gira de trabajo, consistente en crear un andador turístico de 5 kilómetros en Cabo San Lucas, a lo que el Ejecutivo Federal le dijo, que acercará su propuesta a las autoridades locales para que fuera tomada en cuenta, debido a que son quienes deben promoverlo.

Cesar Humberto Ceseña Ceseña, originario de San José del Cabo y quién invitó a este medio informativo a su casa, dijo que hay una necesidad muy imperiosa en Cabo San Lucas en cuanto a movilidad y es que la avenida Leona Vicario está saturada de circulación vehicular, por lo que es necesario crear otras alternativas viales, una de ellas y la que él propone comprendería de la parte de atrás de El Caribe hasta la altura de Lagunitas, es decir cerca de la carretera de cuota.

“Es increíble pero López Obrador en su segunda visita al municipio de Los Cabos dijo que iba a hacer ese proyecto de El Caribe hasta Lagunitas, eso por qué yo antes le había dado el proyecto y ahora, en la última vez que vino, lo corretee en el carro y me prendí a su puerta para reclamar para cuándo iba a comenzar el andador y dijo que la gente de aquí no lo promueve, ya que son ellos quienes deben de promoverlo y no lo hacen”.

Detalló que el andador peatonal vendrá a sustituir, el malecón que no existe en Cabo San Lucas y eso porque se lo acapararon para el uso comercial, esta obra le dará auge a CSL, llevará luces, calle vehicular de ida y venida y si autoridades se toman las molestias podrían poner un carril para las bicicletas, esta obra serviría para bajar turismo, inclusive los hoteles saldrían ganando, sí le damos más que ver al turista, se quedaría otro día más”.