Hay propuesta para generar energía eléctrica limpia en Santiago

Luis Felipe Soliz Miranda, asesor energético expresó haber proyectos para generar energías limpias en la zona de Santiago, exploraciones para un proyecto que abastezca de energía a Los Cabos, denominado Energía Los Cabos, el monto de inversión sería de 3.5 millones de dólares.

En cuanto a la inversión estimada para realizar esta propuesta energética muy atractiva es de aproximadamente 350 millones de dólares; propuesta que actualmente está en fase de desarrollo.

“Es emisión cero es decir, agua la que se emite en el ambiente, es sentido es muy manejable; se estaría privilegiando mecanismos de tratamiento de agua para no contribuir al estrés hídrico, entendiendo lo complicado que puede ser a veces, efectivamente es agua tratada y los niveles son muy bajos, no estaríamos hablando de 2 a 3 pipas diarias para ir esto prospere ya que no es una cantidad fuerte de agua”