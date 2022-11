Prórrogas del SAT no benefician a contribuyentes: Canaco Los Cabos

Debido a los constantes cuestionamientos sobre los nuevos lineamientos de facturación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó esta semana que dio una prórroga para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina en su versión 4.0 hasta el 31 de marzo de 2023.

Esta nueva fecha se da con la finalidad de que toda la información que se proporciona a la hora de emitir las facturas electrónicas, coincida con la base de datos que cuenta la dependencia federal.

Empresarios y comerciantes en reiteradas ocasiones han manifestado su molestia por los constantes cambios que ha realizado el SAT en los últimos meses.

En entrevista exclusiva, el líder de los empresarios, Gustavo Rubio, aseguró que lejos de lograr una mayor eficiencia en los procesos, los cambios promovidos por el SAT complican los trámites y servicios que deben realizar los contribuyentes y empresarios.

“Es que esto en realidad crea una incertidumbre , pero lo primero que hacemos cuando sabemos que existe una reforma, nos capacitamos y debemos entenderla. Tenemos consultores fiscales y legales de todo tipo, que nos ayudan a entender todos los alcances del por que de esas reformas. Lo que sucede es que muchas veces no se ponen en práctica porque los mecanismos internos de control de ellos no están funcionando correctamente ”.

La Canaco fue muy clara al mencionar que las prórrogas que da el gobierno federal, no favorecen en lo absoluto a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país. Lo único que ocasionan es que los trámites sean costosos y tediosos; provocando que el pago de las obligaciones fiscales sea titánicas, enfatizó.

“Aparentemente nos hacen un favor dándonos prórrogas, pero realmente eso significa que algo no está funcionando de aquél lado. Esto no deja de ser más trabajo, nuestra filosofía es no oponernos a contribuir; es nuestra obligación ética y moral de cualquiera de nosotros, inclusive del trabajador. El problema es que cuando ese pago de impuestos debería ser fácil, de ir a pagar con gusto, nos vemos en un problema de requisitos, procesos y de tiempos.”