Venta y prostitución de niñas “no es la regla”: AMLO

Durante su visita por La Montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la venta o prostitución de niñas “no es una regla, por lo que no es motivo para cuestionar a nadie”.

Fue durante el evento ‘Plan de apoyo a Guerrero’, encabezado por el presidente, donde afirmó que sobre este tema existe una campaña informativa “que se trasmite para distorsionar las cosas”.

Los periodistas lo cuestionaron con respecto a si su visita se debía al tema de la venta de niñas, a lo que el presidente respondió:

“No vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores morales, culturales, espirituales. Eso puede ser la excepción pero no es la regla, ¿qué acaso la prostitución solo está con los pobres? Entonces toda una campaña en ese sentido… no es motivo para cuestionar a nadie. Es muy enajenante el manejo de la información que se transmite”.