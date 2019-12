Protección Civil espera más frío en Los Cabos durante invierno y recomienda evitar enfermedades

Las bajas temperaturas podrían afectar a pequeños y adultos mayores.

Los Cabos BCS., 24Dic. (Gobierno de Los Cabos). –Llegó el invierno a Los Cabos y consigo, problemas respiratorios, principalmente en los más pequeños de la casa, así como y en adultos mayores, por lo que el XIII Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, se hizo un atento llamado a la población en general, a evitar riesgos de salud y no exponerse a las bajas temperaturas, que seguirán afectando al destino.

En ese sentido, el director municipal de Protección Civil,Erick Santillán, informó que durante la temporada invernal, en los meses de febrero y marzo,es más propenso a canales de alta presión o masas de aire polar, lo que aumenta la probabilidad de heladas en zonas serranas, así como de enfermedades respiratorias.

“Salgan abrigados y no se confíen del clima, el hecho de que esté soleado y sin nubes no significa que no haga frío. Seamos responsables con nuestro cuerpo”, exhortó el servidor público.

Santillán Castillo aseguró que en esta temporada invernal, es tiempo de cuidarnos,y estar al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades del área, en caso de requerirse. Pero recomendó que los menores y adultos mayores, se cubran bien, coman lo más sano posible y se tenga la higiene correspondiente para evitar casos de enfermedades respiratorias.

“Se espera que la temperatura bajen a grados mínimos en Los Cabos”, resaltó el servidor público.

“Hay que recordar que es una temporada invernal, hay cambios climáticos, hay situaciones en las cuales ya no es igual que hace 20 años y eso, nos deja todavía más propensos a alguna enfermedad respiratoria por estos cambios de clima”, concluyó.