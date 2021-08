Red para la Protección de la Tortuga continuará trabajando: Graciela Tiburcio

Derivado de los comentarios que estuvieron circulando en las redes sociales en contra de la Red de Protección a la Tortuga Marina, Graciela Tiburcio Pintos coordinadora del programa expuso que pese a todo continuarán trabajando pues su prioridad es la conservación de la especie.

Destacó que lo más valioso es el trabajo en equipo puesto que se puede lograr el rescate de más de mil nidos solos y tampoco se logra sacar una temporada pues solo el 33 % de las zonas de rescates son cubiertas por el Ayuntamiento mientras que el resto lo hace la red.

“Creo que lo que lo más importante es trabajar en equipo, no veo por qué no se pueda hacer. Ahorita se está haciendo desde que entró el actual Director, inmediatamente al otro día que tomó el cargo, al siguiente día él ya estaba en la playa trabajando con nosotros con gallino marino y trabajando también con tortugas, entonces creo que tiene mucho que ver la disposición de cada persona”, afirmó.

Explicó que la red es un grupo que está compuesto por más de 40 integrantes que van desde los tres órdenes de gobierno tales como Conanp, Semarnat, Profepa, el Ayuntamiento de Los Cabo, así como Hoteleros, Asociaciones Civiles, Empresarios y voluntariado, y todos trabajan bajo una misma metodología y un mismo formato el cual ha permitido a lo largo de 21 años tener datos fidedignos y que además sirven como indicadores, es por ello que la red ha sido altamente reconocida.

Aseveró que la Red no pertenece a un particular puesto que es un Comité Municipal, por ende está conformado por diferentes representantes de la sociedad quienes se reúnen tres veces al año para rendir informes, resultados y tomar acuerdos los cuales se hacen por votación y es así como se designa cada periodo a un Presidente de la Red, por lo tanto, no es que el Ayuntamiento deba mandar, si no que todos toman las decisiones.

“La Red no puede ser de nadie, no se puede inscribir a nadie, yo invito a la persona que mandó ese documento que si cree o tienen pruebas de que algo está mal, en lugar de estarlo girando en redes y causar confusión levante sus denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes, fue lo que hizo una servidora en su momento en contra de los funcionarios correspondientes”, señaló.

No obstante informó que lo que está a nombre de Manuel Solano Cabrera como presidente de la Red es la autorización puesto que el antiguo director general de Ecología y Medio Ambiente simplemente no la solicitó en tiempo y forma y de no hacerse el trámite, no podrían trabajar durante la presente temporada de anidación y dijo “si alguien no hace su parte, la otra parte la tiene que hacer”.

Finalmente expresó que las autorizaciones se tienen que tramitar cada año y ante la omisión del Ayuntamiento, el presidente tramitó una para toda la red, pues pese a los obstáculos la Red seguirá trabajando.