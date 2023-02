Muere Proteo, uno de los perros rescatistas de la SEDENA enviados a Turquía

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer a través de un comunicado, el fallecimiento de uno de los perros rescatistas del Ejército Mexicano con adiestramiento en búsqueda y rescate que fueron enviados a Turquía para salvar vidas.

“Proteo” era el nombre del can de raza pastor alemán que murió cumpliendo sus labores de búsqueda de sobrevivientes, tras el sismo de 7.8 que sacudió la madrugada del 5 de febrero aquel país. La noticia la dio a conocer la SEDENA en redes sociales este domingo.

No puedo creerlo muere uno de los Héroes que fueron a salvar vidas en Turquía su nombre es Proteo

Asimismo, el Ejército Mexicano publicó un emotivo video en honor al binomio, en el que su entrenador dedicó unas palabras a su fiel compañero.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde”, dijo entre lágrimas su entrenador.