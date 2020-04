Protesta personal de salud de Santa Rosalía; exigen equipo de protección para enfrentar pandemia del Covid-19

La Paz.– Trabajadores de la Secretaría de Salud en Santa Rosalía están exigiendo al Gobierno estatal el equipo de protección necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19; advierten que no pueden atender en el Hospital General ni a 5 pacientes.

En el reporte de Radiokashana se da cuenta de una manifestación este mediodía en la entrada de la Jurisdicción Sanitaria número 2, la cual se registra a un día de que se confirmó el primer contagio en el municipio de Mulegé.

“Personal de la Secretaría de Salud en Santa Rosalía protesta afuera de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 02, exigiendo recursos materiales y humanos para poder hacerle frente al #Covid-19”, reporta la radio comunitaria.

Con pancartas en mano solicitan equipo de protección y piden que ya no se estén centralizando los recursos humanos y materiales.

“Ya basta de mentiras”, se lee en las consignas del personal de Salud.

Un trabajador señaló que no cuentan con equipo de protección, no cuentan con insumos ni equipo de soporte vital para atender ni a 5 o 6 pacientes.

Indicó que el caso de contagio que registra Mulegé se presentó en Guerrero Negro y no falta mucho para que se propague, por lo que subrayó que es necesario que las autoridades estatales den la cara.