Protestan en estados por muerte de Debanhi y violencia a mujeres

Activistas, colectivos feministas, de búsqueda de personas y cientos de mujeres marcharon este domingo en varios estados de la República para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar, alto a los feminicidios y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

Colectivos feministas, de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato y cientos de estudiantes se integraron a la protesta nacional por el asesinato de Debanhi Escobar, con “rabia, dolor e indignación”.

En la manifestación exigieron al fiscal del estado, Carlos Zamarripa, y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que hagan su trabajo ante la violencia feminicida y desapariciones forzadas, pues de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública “al menos 420 mujeres han desaparecido del 2000 al 2022”.

Las manifestantes se concentraron en el Arco de la Calzada, en donde realizaron el pase de lista de mujeres desaparecidas en la entidad.

Integrantes de la Red Feminista expusieron que este domingo están en las calles en rechazo, repudio, enojo, rabia y hartazgo ante la ola de violencia “en este país feminicida, de un Estado que por acción u omisión nos violenta también”.

En el muro del emblemático Arco de la Calzada y sobre la explanada colocaron fichas de identidad de las víctimas que son buscadas y de otras que fueron encontradas sin vida.

Más adelante, se movilizaron por el bulevar López Mateos y al llegar al Zócalo hicieron un alto frente a la Catedral Basílica Metropolitana y afuera del Templo del Sagrario, en donde integrantes de grupos religiosos realizaron vallas humanas.

En esta protesta que llegó frente a la Presidencia Municipal, participaron madres de familia, adultas mayores y algunas de cargaron coronas fúnebres.

En la fachada de la alcaldía colocaron fotografías de las víctimas y cruces rosas: además de realizar algunas pintas.

En la protesta también exigieron resultados a las autoridades estatales por los niveles de violencia criminal, que de acuerdo a los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Guanajuato en primer lugar en homicidios dolosos.

Marchan en Chiapas contra la violencia hacia las mujeres. Activistas y colectivos feministas marcharon este domingo en la capital de Chiapas para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar, alto a los feminicidios y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

La marcha de cientos de mujeres vestidas de negro en señal de luto, partió del parque de La Juventud en la zona poniente a la plaza central al compás de los gritos:

“Justicia, justicia”, “No estamos solas”, “Nos falta Debanhi, “Ni una más, ni una asesinada más”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.