Pruebas gratuitas por COVID serán sólo con cita previa

Ante el incremento de contagios por covid-19 que ha habido en las últimas semanas en el estado, la Secretaría de Salud (SSA) informó que las pruebas gratuitas en el circuito vehicular serán sólo mediante citas.

Luego de que anteriormente se pudiera acudir al circuito ubicado en el Polideportivo, a un costado del nuevo Hospital Salvatierra sin previa cita, la SSA compartió que es necesario llamar a la línea covid (800-227-26843) si presentan o no algún síntoma para ser canalizado a una prueba, con un horario de atención de 08:30 am a 11:00 am de lunes a sábado.

En cuanto al resto de los municipios, podrán acudir a realizarse la prueba en Los Cabos en el Centro de Salud Urbano San José del Cabo, de lunes a viernes de 830 am a 12:00pm y al Centro de Salud Urbano Cabo San Lucas de lunes a viernes de 09:00am a 01:pm; en Comondú al Centro de Salud Urbano Ciudad Constitución de lunes a viernes de 08:30am a 01:00pm; en Loreto en el Hospital de Loreto de lunes a viernes de 01:pm a 03:00 pm y Mulegé en el Centro de Salud Santa Rosalía de lunes a viernes de 09:00am a 01:00pm.

Asimismo, la secretaría comunicó que, hasta nuevo aviso, no se instalarán los módulos itinerantes de pruebas gratuitas que se habían establecido en diferentes puntos de la ciudad.

Cabe destacar que, de acuerdo con la última actualización compartida en la página de coronavirus del estado, Baja California Sur contabiliza 1,520 casos activos, siendo La Paz y Los Cabos los municipios con más casos activos.

En este sentido, la representación de la SSA exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante cualquier síntoma, y llamar al teléfono 800 BCS COVID, donde se brinda asesoría y atención médica en caso de ser necesaria. De igual forma, pueden ingresar a la aplicación de autodiagnóstico disponible en www.coronavirus.bcs.gob.mx.

Es preciso señalar que, a pesar del aumento de contagios, los 5 municipios en el estado se encuentran en verde.

Finalmente, se exhorta a la población en general a no bajar la guardia, sobre todo durante la temporada Guadalupe – Reyes, lavarse las manos con jabón frecuentemente, usar gel antibacterial y hacer uso del cubrebocas.