Psiquiatras paraguayos apoyan gratis a trabajadores de la salud por estrés ante COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Sociedad de Psiquiatría de Paraguay comenzó a brindar apoyo telefónico gratuito a los trabajadores de la salud, que exponen sus vidas en la primera línea de batalla en la lucha contra el COVID-19 para que sepan que no están solos, dijo a Sputnik el presidente de la organización, Carlos Arestivo.

“Ellos están exponiendo sus vidas por nosotros, son colegas y están al frente de esta batalla y la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría es lo menos que puede hacer, ponerse a su disposición, porque están expuestos a situaciones de estrés muy grandes y que les pueden traer consecuencias”, señaló el médico a esta agencia.

El psiquiatra considera que el estrés que enfrenta el personal de la salud se debe principalmente a la intensidad de su labor, pero también juegan otros factores como el sentirse más expuestos al nuevo coronavirus que el resto de las personas.

“En Paraguay, por ejemplo, el primer fallecido fue un médico, el estrés, el miedo, la angustia y la ansiedad que provoca hacer ese trabajo puede generar situaciones depresivas, que pueden producir trastornos más graves”, indicó Arestivo.

Además del estrés que genera trabajar tantas horas y no poder ver a sus familias, los trabajadores de la salud deben hacer frente a otro tipo de dificultades.

“Por ejemplo, en Paraguay, una médica contrajo el virus, tuvo que ser aislada en su casa y la comunidad la empezó a escrachar, es una situación muy penosa, la gente en la desesperación comete esos errores en lugar de cuidarlos, les están atacando, agrediendo y eso es peligroso, y los médicos son conscientes de que están expuestos a que les pase eso”, advirtió el psiquiatra paraguayo.

Arestivo destacó la labor de las enfermeras y enfermeros de todo el mundo en este momento, debido a que son quienes cuidan todos los días de los pacientes siguiendo indicaciones de los médicos y, además, son quienes “les bañan, les atienden más de cerca, ellas son las verdaderas heroínas en esto, quizás, inclusive más que los médicos”.

El psiquiatra señaló que el objetivo de la iniciativa es que el personal de la salud sea consciente del trabajo esencial que están realizando en este momento de crisis y que son ellos “los que están llevando la bandera en esta batalla, están al frente, de ellos depende en este momento la salud de todo un pueblo”.

La organización busca “elevar su espíritu y su fuerza para que sepan el valor que tiene el trabajo que están desarrollando, nosotros solo podemos quedarnos en casa, ellos son los que salen y están al frente y tienen que saber que su trabajo es honorable”.

Además, señaló que si bien bajar el estrés con el que trabaja el personal médico en este momento es difícil, buscan que les sea un poco más fácil convivir con él “para que puedan hacer frente a la situación personal que cada uno tiene aparte de lo que están haciendo por la gente”.

Por otra parte, la Federación Psicoanalítica de Paraguay, de la que también forma parte Arestivo, está realizando atención telefónica gratuita a la población en general “que está asustada, con miedo, a personas que son propensas a enfermarse y se enferman por esta situación de estrés”.

“El problema grave es a lo que conlleva el aislamiento, es el miedo que estamos viendo todo el día en la televisión, los números de muertos e infectados constantemente, y eso tiene una repercusión más que informativa, una reacción de estrés muy grande porque las personas se sienten impotentes, no saben qué hacer y tienen mucho miedo, y entran en situaciones depresivas y también estamos viendo muchos casos de trastorno de pánico”.

Problemas derivados de la cuarentena

El psiquiatra señaló que otra de las dificultades que están teniendo está relacionada a que muchas personas no quieren ir a retirar las recetas para los medicamentos que deberían tomar, debido a que no quieren exponerse al virus, y las recetas electrónicas no contemplan los psicofármacos.

“Otro problema que estamos teniendo es que el ‘quedate en casa’, es el único remedio, el único ‘fármaco’, que tenemos contra el virus en este momento; pero por otro lado está el tema de que tenemos que seguir viviendo, y para las personas que necesitan ganar el dinero y no tienen trabajo la desesperación es doble”, señaló Arestivo.

Al estar en cuarentena se alteran los ciclos y, según el médico, “cuesta, ante el susto y el miedo, organizar la nueva rutina, hay confusión, hay miedo, hay desesperación, no sabemos qué hacer, y ahí entran la angustia y la falta de sueño, la inquietud y la agresividad. Cuando se rompe lo que estaba programado, las cosas que pensábamos hacer y de repente se para todo y nos quedamos con la nada, con el vacío y hay que buscar rutinas nuevas”.

El total de casos confirmados en Paraguay del nuevo coronavirus es de 129, mientras que el número de fallecidos es seis, informó este viernes el Ministerio de Salud.

El lunes, el Gobierno paraguayo anunció que habilitaría un call center para atención y contención psicológica de los trabajadores de la salud y administrativos que brindan asistencia a pacientes con COVID-19 en los servicios hospitalarios.