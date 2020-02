Publican fotos del coronavirus chino a color y en alta resolución

Los ejemplares del coronavirus fueron proporcionados por la investigadora Emmie de Wit, de Rocky Mountain Laboratories del NIAID, como parte de sus estudios a la microscopista Elizabeth Fischer. A su vez, Fischer sacó estas imágenes y una oficina de Rocky Mountain

En estas fotos no es difícil darse cuenta de que el nuevo coronavirus no difiere mucho de los coronavirus que provocaron el brote del síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS-CoV en 2012 y el del síndrome respiratorio agudo grave en 2002. Esta semejanza no causa sorpresa. Los tres coronavirus tienen picos que se parecen a una corona. Esta característica tan peculiar fue la que les dio su nombre.

El SARS-CoV-2 que causa la neumonía COVID-19 se ha convertido en una emergencia sanitaria global desde diciembre de 2019, cuando los primeros casos fueron detectados en Wuhan, en la provincia china de Hubei.

Fuente: Sputnik