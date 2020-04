Pueden atravesar el municipio, pero no quedarse: Presidente municipal de Comondú.

Foto: Cortesía

La Paz.- Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el presidente municipal de Comodú, Walter Valenzuela Acosta, anunció en un comunicado oficial la instalación de puntos de revisión de seguridad en las entradas sur y norte del municipio.

Así mismo detalló que, como parte de las nuevas medidas para combatir el Covid-19, se aplicaran restricciones en general a turistas y a todas aquellas personas que deseen ingresar al municipio en vehículos particulares para visitar a familiares.

Si estamos haciendo la restricción, Aquí en el municipio de Comondú no estamos para recibir turistas, hemos sido uno de los municipios más privilegiados en el tema de Covid-19, no tenemos casos registrados. De las muestras que se han realizado han salido negativas en pacientes sospechosos, quisiéramos nosotros mantenerme se distintivo de momento de sanidad y evitar precisamente menos contagioso, por eso estamos invitando a que, no son periodo de vacaciones, es un período de contingencia el que se tiene que respetar. Incluso las playas están cerradas y los centros públicos turísticos completamente cerrados