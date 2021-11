Puentes Peatonales inviables: urge modernización e infraestructura

Ante la creciente problemática en los puentes peatonales instalados en Los Cabos mismos que se han convertido en una trampa mortal para los transeúntes, al respecto, Heidi Osuna Camacho, encargada de la superación profesional y acción urbana en el Colegio de Arquitecto sección Los Cabos, destacó que estos ya no son viables.

“Mi opinión particular y basado en centrarnos en las personas y no en el automóvil los puentes no deberían de estar, sobre todo en una zona como el cruce del Seguro Social debería de ser un paso seguro a nivel dándole preferencia al peatón, dándole preferencia a las personas con problemas de movilidad, que una persona en silla de ruedas pueda pasar desde la banqueta sin necesidad de hacer cambio de nivel al arroyo vehicular y bueno tener semaforización peatonal para que las personas puedan tocar y saber cuándo pueden hacer el cruce y que los vehículos se puedan detener previamente, aún vehículo no le cuesta nada tocas el freno”, destacó.