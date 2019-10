Puerto Nuevo y Chula Vista, casos de total irresponsabilidad: Carlos  Zedillo Velasco

San José del Cabo.-Proyectos que fueron desarrollados por Homex como son Puerto Nuevo y Chula Vista, fueron muy malos e irresponsables, así lo aseveró en entrevista el arquitecto Carlos Zedillo Velasco, con maestría en Arquitectura por la Universidad de Yale y ex director del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del Infonavit en el país.

El hijo del ex presidente Ernesto Zedillo, quien disertó ayer por la noche una magna conferencia en el marco de la Semana de Arquitectura Nacional con sede en el Pabellón Cultural en Cabo San Lucas, indicó que al visitar los fraccionamientos de vivienda de interés social en este destino turístico y en todo el país, debería sentirse un orgullo, pero hay casos muy lamentables, puso de ejemplo ambos fraccionamientos en el puerto sanluqueño y la cabecera municipal.

“Proyectos desarrollados por Homex y algunos otros desarrolladores hay buenos y malos a lo largo del país, pero sin duda éstos -Puerto Nuevo y Chula Vista-, fueron muy malos, irresponsables. Hay que tratar de entender qué de esos desarrollos se realizó mal y tiene que ver con temas hasta de planeación, hay que enfocarnos en la estructura legal, del otorgamiento de permisos, eso son responsabilidad de la autoridad municipal y de ahí viene, sí, los aportes federales a través de los subsidios que no están iguales, pero viene también la decisión del privado de construir, una circunstancia que probablemente sus familias no vivirían en esos lugares y de eso es lo que hablé en la ponencia impartida en Los Cabos”, sostuvo

Remarcó que fundamentalmente no se vale que con el ahorro y esfuerzo de las familias que han trabajado con mucho ímpetu, acaben adquiriendo una vivienda que no esté acorde a sus necesidades y en eso es donde se está enfocando como fundador junto con su hermano Rodrigo, de la Asociación PieZa Sostenible.

Con respecto a los fraccionamientos Puerto Nuevo y Chula Vista, planteó: “en particular esos dos espacios que los conozco, porque cuando fueron los huracanes tuve la oportunidad de caminarlos, sí con mucho coraje que no se hayan planificado bien las cosas, no se hayan estudiado como debían, que se hayan otorgado permisos bajo algunas suposiciones no completas; ustedes saben la historia, el desarrollador ya no está, pero hay un proceso de recuperación, inclusive si analizamos líneas del actual Gobierno, se está hablando de proyectos de regeneración y también platicaremos cómo eso puede suceder”.

Dijo que su participación en la Semana de Arquitectura Nacional planteará varios ejemplos que pueden describir cómo hacer mejor las cosas, que pueden marcar la diferencia y que resulta que hacer bien las cosas puede resultar inclusive lo más económico o eficiente para todos.