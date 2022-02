Los puertos del Pacifico necesitan modernizarse en infraestructura portuaria

Arturo Mussi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros y representante de las líneas de cruceros, dijo que los puertos del país necesitan modernizarse en infraestructura debido a que se están quedando muy “chiquitos” y pueden perder competitividad en el mercado, ya que las personas que viajan en barco procuran las embarcaciones nuevas, mismas que hoy en día son más grandes.

Declaraciones desprendidas sobre los comentarios del director general de la Administración Portuaria Integral (API) que dijo que autoridades buscan traer más cruceros a los diferentes puertos del Pacifico mexicano y de esta manera incentivar el turismo náutico.

“La bronca y la urgencia actualmente es la de modernizar los puertos, los barcos nuevos y mandados a hacer ya no caben en los puertos del Pacífico, así que sí no se actualiza la infraestructura de los puertos por más que hagan, digan y se junten, no podrá llegar un gran barco a puerto, lo que es urgente, es ver que se necesita, es decir, tener sus planes y proyectos para poder modernizar los puertos, de no hacerlo pueden perder los arribos”.