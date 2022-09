PYMES podrían verse afectadas por aumento de vacaciones a trabajadores

Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó un dictamen que establece que las y los trabajadores tendrán derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones en el primer año laborado;aumentará dos días por año, hasta llegar a 20 días.

Lo que se busca es reformar el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo el cual establece que los colaboradores solo tienen permitido gozar de seis días de vacaciones en su primer año de labores.

El tema ya escaló a las diferentes cámaras empresariales, las cuales argumentaron que esta reforma es buena, ya que se busca incrementar los derechos que tienen los trabajadores; lo que está en total desaprobación es que la propuesta no se analizó a fondo; debido a que la gran mayoría de las empresas del país son PYMES (pequeñas y medianas empresas) que no cuentan con la logística, mucho menos la economía para poder mantener periodos vacacionales tan largos de los colaboradores, explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos.

“Es muy bueno, en el fondo es muy bueno. Creo que hace falta analizar otras situaciones, sobre todo en el impacto económico en las micro, medianas y hasta de las grandes, porque al final entregarle esa prestación equivale a incrementar los gastos de cualquier empresa, y que mejor que un gasto para nuestros colaboradores.”

Para los empresarios está reforma no fue tomada a conciencia por parte de los legisladores, Canaco resalta que la falta de empatía por parte de los representantes federales ocasiona que muchos microempresarios se vean afectados con estas decisiones.

Gustavio Rubio agregó que el país atraviesa momentos críticos en su economía; muchos fueron ocasionados por la Alerta Sanitaria por el Covid-19, por lo que para el sector empresarial es importante analizar más a profundidad esta nueva reforma.

“Nuestros legisladores que la mayoría ha realizado su carrera dentro del sector público, que han estado detrás de un escritorio, realmente no saben lo que es estar detrás de un mostrador o saber dirigir una empresa. No fuimos consultados a gran escala; lo digo por nuestra representación de nacional de Concanaco para tomar está decisión. No tomaron en cuenta el entorno económico, atraso histórico que tenemos, principalmente en el sector público y el privado.”

La iniciativa propone además establecer que la jornada laboral diurna dure máximo siete horas, la nocturna, seis y la mixta, seis y media. Por su parte las personas trabajadoras menores de 18 años tendrán un periodo vacacional de 24 días. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, calificó como histórica esta reforma.

Cabe resaltar que se busca que México deje de ser el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde más horas se trabaja, dentro de la misma iniciativa también se analiza incrementar el periodo vacacional de los colaboradores, pasando de 6 días al año a 15 días; el argumento del legislador se basa en que países sudamericanos y europeos trabajan con un máximo de 35 horas semanal.