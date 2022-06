Que primero arreglen la red hidráulica, antes de aumentar la tarifa: vecinos

Habitantes de Cabo San Lucas, asentadas en Miranda y Tierra y Libertad, señalaron que la actualización, o el aumento a la tarifa del servicio del agua potable vendrá a afectar a las familias más vulnerables, por lo que no les quedará de otra que preparar el bolsillo y pagar casi los 14 pesos de más, piden primero más agua y después mejorar la infraestructura hidráulica.

Luz Carreón Salazar de colonia Miranda, dijo que esta modificación en la tarifa no está bien y más cuando en su colonia no reciben el vital líquido como debiera de ser, no está en contra de las mejoras, pero primero pide agua.

“Y aparte ponen el agua cuando mucho 2 horas, no la dejan ni 2 o 3 días, la cortan y los vecinos de las últimas manzanas están batallando demasiado porque ni siquiera sube el vital recurso, como sí las tuberías estuvieran tapadas y cuando sube se las quitan a las horas y te imaginas ahora con el aumento, no pues estamos mal”.

Por su parte Eloisa, quien vive en Tierra y Libertad muy cerca del parque principal dijo que es inaceptable esta modificación, debido a que hay muchas personas que no reciben el vital líquido en tiempo y forma, así que este aumento no está nada bien, aunque reconoció que sí hay que mejorar la infraestructura hidráulica.

“Sí es para mejorar el servicio, está bien pero sí lo aumentan y seguimos con lo mismo no tiene caso, mucha gente sigue comprando el agua de la pipa, imagínese con el aumento y comprarle a la pipa gastamos más, queremos que la autoridad nos ponga atención, tiene que dar el servicio más días, además de que la presión tiene que ser más fuerte, porque a veces llega un chorrito”.

Coincidieron que las autoridades deben ser más conscientes primero deben mejorar el servicio y después considerar modificar el precio: