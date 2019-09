Que autoridades revisen licencias de alcohol antes de entregar nuevos permisos: Ciudadanos

San José del Cabo.- Derivado de la existencia de más de 4 mil licencias de alcohol en el municipio de Los Cabos provenientes de administraciones anteriores, actualmente se dará una revisión exhaustiva para los nuevos permisos, informó la Sección Especializada de Comercio Abarrotero, de Canaco Servytur Los Cabos. En un sondeo realizado en San José del Cabo, los ciudadanos manifestaron que se deberían de revisar las licencias que ya están en circulación, antes de hacer entrega de más permisos para la venta de alcohol.

Stephanie

“Sí deberían checar, porque tal vez algunas licencias no cumplieron con todos los requisitos y los lugares que solicitaban y se las dieron sin revisar bien, tal vez están haciendo mal uso de ellas en los establecimientos. Es muy elevado y muchas veces no tanto por los adultos, por lo mismo que no manejan bien los establecimientos les venden a menores de edad y ahí está el problema”.

Luis de la Rosa

“Si están considerando ya el hecho de que el consumo de alcohol está muy complicado para los adolescentes o menores de edad, es cuestión de analizarlo bien, porque el incremento en el consumo de alcohol es un grave problema que está afectando principalmente a los adolescentes y esto también es causa de los accidentes automovilísticos, por manejar en estado de ebriedad.

Jacqueline

“Yo digo que se revisen las licencias y se pudiera reducir el número cuidando la zona turística, pero que en las colonias populares no haya tanto establecimiento con venta de bebidas alcohólicas, que es facilitar el consumo a los adolescentes”.

Justino

“En Los Cabos sí, más que nada por la cultura general que todo mundo tiene, lo que rodea, que sería alcohol, fiestas tradicionales y pues supongo que de cierta manera es un poco malo, pero en la sociedad ya se arraigó esa cultura de una fiesta con alcohol; por lo tanto, es importante que las autoridades revisen “bajo lupa” los permisos a negocios con venta de alcohol por todos los problemas sociales que esto genera”.