¿Qué es el Hot Sale, y cómo comprar inteligentemente?

Uno de los eventos más importantes para ahorradores, compradores y distribuidores, sin duda, es el Hot Sale, la venta caliente. Pero ¿qué es?, ¿cuándo inicia?, y ¿cómo puedo adquirir los mejores productos o mejores ofertas?

NO necesito NADA del Hot Sale

NO necesito NADA del Hot Sale

NO necesito NADA del Hot Sale

NO necesito NADA del Hot Sale

NO necesito NADA del Hot Sale

NO necesito NADA del Hot Sale

pic.twitter.com/U1e9Zr7V0U

— piscis en crisis (@felip_ruvalcaba) May 23, 2022