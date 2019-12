Que investiguen los tres niveles de gobierno, dónde están los recursos del Fonden para contingencias: Esteban Vargas

No es posible que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó una partida para el Fonden por las contingencias que pasaron en la zona de Los Cabos, desde Sergio, Newton, Odile y Lidia, no hayan llegado los recursos a Baja California Sur, por lo que cabe la pregunta, ¿dónde está ese dinero, es un dineral el que está perdido, urge la intervención de Hacienda y el Fonden, que aclaren a quién le entregaron esos recursos, por qué no se han aplicado, así lo afirmó el dirigente del Sindicato de la CROC en Baja California Sur, Esteban Vargas Juárez.

Difícil situación para las familias que viven en Puerto Nuevo, Chulavista, ahora se suma Montebello, entonces las autoridades que están pensando, que venga un huracán de máxima categoría y venga a afectar y cobrar vidas otra vez, eso no se vale y esas autoridades, los tres niveles de gobierno saben quien manejó esos recursos, que se haga una investigación a fondo y que castiguen a los que estuvieron en esas administraciones y que entreguen cuentas a donde están esos recursos del Fonden, estamos hablando de casi 10 mil millones de pesos.

Sostuvo Vargas Juárez que el Ayuntamiento de Los Cabos está haciendo circo maroma y teatro para poder solventar todo lo que ha pasado con la pasada tormenta y resulta que el dinero para solventar los daños de pasados ciclones no han llegado de Baja California Sur, aquí no hay que buscarle más pies al gato, hay que llamar a las autoridades que aclaren esto.

“Estoy haciendo un llamado a los tres niveles de gobierno, congreso del estado cámara de senadores, diputados, que investiguen, como es posible estamos entrando a la cuarta transformación y sigan los desvíos que manden a llamar los que en su tiempo ejercieron esos dineros a ver en donde se aplicaron., es mentira que se aplicaron, si hubiera sido así familias de estos fraccionamientos no estuvieran pasando estas cosas”.