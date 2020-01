“Que La Ribera crezca de manera ordenada, mi mayor preocupación”: Ex delegada

Ayer la celebración del XXI Aniversario de Conversión de Subdelegación a Delegación Municipal de La Ribera

San José del Cabo.- En el marco del XXI Aniversario de Conversión de Subdelegación a Delegación Municipal de La Ribera, estuvieron presentes autoridades municipales así como alumnos de las diversas instituciones educativas, ex delegados y pobladores de la zona; Bertha Márquez Ojeda, quien fuera la primera delegada municipal de La Ribera, destacó el gran desarrollo que ha tenido y de igual forma señaló que su mayor preocupación es que esta comunidad crezca de manera ordenada.

“Realmente es sorprendente que en tan poco tiempo de cuando yo asumí el cargo como delegada, que era una pequeña subdelegación a la fecha lo que ha crecido, los desarrollos que tenemos en puerta grandísimos, que sí nos preocupa que esto crezca ordenadamente para que nos vaya bien a todos en la comunidad”.

Indicó que sin duda fue una experiencia muy grata el ver la conversión de Subdelegación a Delegación Municipal La Ribera, ya que dijo, desde muy joven ha estado luchando para que a su comunidad le vaya bien.

“Sabíamos los beneficios que traería para nuestra comunidad esta conversión por lo que sin duda lo vimos con buenos ojos, y precisamente ahorita vemos los frutos de ello; pero para mí, la mayor preocupación es el gran cuidado con el tema de seguridad, salud y educación”.

Añadió que aún quedan muchos pendientes en la Delegación para ser atendidos por las autoridades, pues destacó que tienen muy pocas calles pavimentadas y los tiempos de lluvias exigen la pavimentación de éstas.

Por su parte, Julio César Montaño Cota, ex delegado de La Ribera en el periodo 2008-2011, compartió a las cámaras de CPS Noticias un poco de toda la transición en cuanto al desarrollo que le tocó vivir en esta comunidad:

“Nos tocó la etapa de muchas situaciones que se fueron dando como el edificio nuevo de la delegación pues nos tocó ser el primer delegado en el edificio nuevo, también nos tocó el edificio del Agua Potable así como la Unidad Básica de Rehabilitación del edificio nuevo del DIF, que en aquel entonces pensamos en una guardería municipal, nos tocaron todas esas obras que fueron cambiando también la fisonomía del pueblo de La Ribera”.

Destacó que La Ribera ha crecido mucho en estos 21 años, por lo que se han visto muchas situaciones que conlleva con ello el desarrollo.

“Ojalá y no nos gane el desarrollo de la sociedad en relación a la infraestructura que ya tenemos en la Delegación, ojalá que vayamos previendo todo eso, en cuestión de seguridad y educación así como los servicios públicos”.