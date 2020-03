Qué opina Elon Musk sobre el coronavirus

El mensaje viene unas horas después de las noticias de que varios países han registrado casos de coronavirus en sus territorios en un periodo de tan solo 24 horas.

Conocido por producir una oleada de reacciones por parte de sus seguidores, este tuit no quedó sin atención.

“Estoy seguro de que así parece desde el ESPACIO. Todo lo que puedes ver es una canica azul con algunos centros de beneficio intercambiables en ella”, respondió Elie Mystal.

I'm sure it seems like that from SPACE. All you can see is a blue marble with some interchangeable profit centers on it.

— Elie Mystal (@ElieNYC) March 6, 2020