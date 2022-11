Que se quede el horario de nuestros ancestros, opinan ciudadanos

Aunque algunas personas equivocan o confunden el horario de verano con el horario de invierno, queda claro que la mayoría de la gente tiene algo que decir al respecto.

Recientemente, las cámaras de senadores y diputados del país avalaron la propuesta del ejecutivo de desaparecer el horario en el que cada primer domingo de abril se adelantaba una hora y el último domingo de octubre se atrasaba una, el cual se implementó desde la época de Ernesto Zedillo siendo presidente de México. Por lo que ahora, el horario de verano se llamará “horario estacional”, en algunos municipios fronterizos en el norte de México, así como en el estado de Quintana Roo.

Por este motivo, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a la calle a preguntar la opinión de los ciudadanos acerca de la cancelación del horario de verano o regreso al horario normal. En el caso de Vardomiano Jiménez, pudimos notar cierta duda, porque tal vez no sabía de ello.

¿A usted le gustaría regresar al horario de verano?, se le preguntó.

Mientras que el señor Félix Cota, enterado de la cancelación del horario de verano, aseguró que le gusta el que se haya eliminado. Ante ello, la pregunta expresa fue si notó alguna reacción en su organismo al momento de haber cambiado de un horario a otro cada año durante mucho tiempo.

Por otra parte, al preguntarle a otra ciudadana de nombre Isabel sobre si le gustaba el horario de verano, respondió un tanto confundida al no saber cuál horario es cuál, aunque en su respuesta sabemos a qué se refirió.

“No, la verdad no. Oscurece más temprano y ya no tienes como que la libertad de andar más tiempo en la calle si es que andas caminando, si de por sí hay inseguridad, ahorita menos en salir tarde ¿no? No me gusta para nada”, dijo.