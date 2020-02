Que se asigne un día para celebrar la sudcalifornidad, plantea Grupo Raíces a la Alcaldesa

San José del Cabo.- Integrantes del Grupo Raíces AC, solicitaron a la alcaldesa Armida Castro Guzmán, el apoyo para sacar tres grandes pendientes que están sin avanzar en el Congreso del Estado, entre ellos se pasen los restos de Mauricio Castro Cota en la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, así lo informó Salvador Castro Burgoin, coordinador del Grupo.

“Estamos solicitando la aprobación para que los restos de Mauricio Castro Cota se trasladen a la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, que se revise su historia y se le dé el lugar que merece; el segundo punto, que regresen los poderes del Estado del 8 de abril de cada año, como lo teníamos anteriormente autorizado con motivo de la Fundación de San José del Cabo; y el tercero, es una nueva propuesta que se está haciendo por parte del Grupo Raíces, para que se busque un día del calendario para celebrar el Día de la Californidad, esos son tres puntos”.

Con respecto a anexar en el calendario histórico el Día de la Californidad, Francisco Holmos Montaño, mencionó que la idea surge de una investigación donde se descubre por medio de unos mapas o cartografía que la palabra California usualmente se empieza a usar para referirse a este Sur de la península, sobre todo a Cabo San Lucas, de ahí que nuestra propuesta es que se aumente a este calendario cívico del municipio de Los Cabos un día más para recordar este Día de la Californidad, estamos proponiendo que sea a mediados de cada año”.

Abundó el Profesor que esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el municipio de Los Cabos con el fenómeno de la transculturización y el objetivo es rescatar la identidad agregando un día más al calendario, pues lo que se debe de festejar es el nombre de California que aquí nació, según la cartografía existente.

Otro de los integrantes del Grupo, Óscar René Cota Bertín aseveró que lo que exigen es que se aplique la Constitución de Baja California Sur para que se respete la californidad, que no se le ponga Baja o Cabo.

Finalmente, el doctor Hugo Payén Izábal, mencionó que el ex gobernador Alberto Andrés Alvarado Arámburo, promulgó un decreto y pasó a ser ley para que se use el Baja California Sur y no la Baja

“Entonces los que somos californios nos indignamos que se trate como Baja o como Cabo, es indignante realmente, estoy enojado; hay anuncios que dicen: Cabo Souvenirs o Baja Cabo, es indignante me da mucho coraje, en lo poco que me quede de vida y a través de mi grupo, de otras asociaciones, lucharé porque esto se revierta, el día de la sudcalifornidad es un día muy importante para los californianos genuinos”, concluyó.